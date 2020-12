Inzidenzwert in der Wartburgregion weiter über 300

Wartburgregion. Mit Stand vom 27. Dezember, 0 Uhr, liegt der Corona-Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) in der Stadt Eisenach erstmals über dem des Wartburgkreises. In der Stadt gab es binnen 24 Stunden 18 Neuinfektionen und damit 153 in den vergangenen sieben Tagen, der Inzidenzwert stieg auf 362,13. Im Wartburgkreis kamen im gleichen Zeitraum 35 neue Fälle hinzu, das bedeutet 401 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen und einen Inzidenzwert von 337,05.