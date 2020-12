Inzidenzwerte in Wartburgregion sinken

Der Inzidenzwert (Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen 7 Tagen pro 100.00 Einwohner) geht in der Wartburgregion laut Robert-Koch-Institut (RKI) weiter langsam zurück.

In der Stadt Eisenach sank der Wert auf (Stand 30. Dezember, 0 Uhr) auf 385,5. Binnen 24 Stunden waren 25 Neuinfektionen hinzugekommen, in den vergangenen sieben Tagen waren es 163 neue Fälle.

Im Wartburgkreis waren binnen 24 Stunden 58 neue Fälle hinzugekommen, in den vergangenen siebten Tagen 323 hinzugekommen. Das ergibt einen Inzidenzwert von 271,5. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen liegt nun bei 29 (plus 1), 22 im Wartburgkreis, sieben in der Stadt Eisenach.