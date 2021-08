Irisches in der Kaffeemühle Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda. Duo „Coleman & Pfisterer“ gastiert in Wutha-Farnroda.

Mit traditioneller irischer Musik gastiert das Duo Susan Coleman und Simon Pfisterer am Freitag, 3. September, ab 19.30 Uhr in der „Kaffeemühle“ in Wutha-Farnroda. Seit Jahren sind sie unabhängig voneinander als Solokünstler und in unterschiedlichen Band-Projekten auf den Bühnen der Welt unterwegs und vereinen ihre Erfahrungen nun in einem Duo.

Die beiden Multiinstrumentalisten lernten sich auf der renommierten Irish World Academy an der University of Limerick in Irland kennen, wo sie gemeinsam irische traditionelle Musik unter den bekanntesten Musikern des Genres studierten. Coleman, Concertinaspielerin und mehrfache All-Ireland Finalistin als Sängerin, stammt aus einer Musikerfamilie, die mütterlicherseits auf Generationen von Instrumentalisten und väterlicherseits auf Generationen von Sängern zurückblicken kann.

Pfisterer, einer der angesehensten Vertreter der Uilleann Pipes, des irischen Dudelsacks, kam als Quereinsteiger über die Volksmusik seiner bayrischen Heimat und die traditionelle Musik ganz Europas zur irischen Musik. Der All-Ireland Finalist gehört jedoch mittlerweile zu den bekanntesten Spielern des Instruments.

Reservierung erforderlich unter Telefon: 036921/26 99 48 oder direkt im Café.