Irmgard Schwaetzer auf der Eisenacher Wartburg

Eisenach. Ex-Ministerin spricht im Gottesdienst in Eisenach.

Am Sonntag, 29. August, spricht Irmgard Schwaetzer bei der Gottesdienstreihe „LebeWorte“ auf der Wartburg. Sie wird von einem biblischen Text erzählen, der ihr in besonderer Weise am Herzen liegt. Die FDP-Politikerin war Staatsministerin im Auswärtigen Amt und Bundesbauministerin im Kabinett von Helmut Kohl. Im November 2013 wurde sie zur Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt. Die Gottesdienstreihe Jubiläum der Übersetzung des Neuen Testaments durch Martin Luther vor 500 Jahren auf der Wartburg steht unter dem Motto „LebeWorte“ und geht auf ein Zitat Martin Luthers zurück.

Im Gottesdienst spielt das Eisenacher Instrumentalensemble „IsenacuMusica“ Musik von Georg Philipp Telemann und Jacques-Christophe Naudot. Die liturgische Leitung hat Superintendent Ralf-Peter Fuchs. Beginn: 18 Uhr im Palas der Wartburg.