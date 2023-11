Isländischer Jazz erklingt in der Eisenacher Mälzerei

Eisenach. Die Stuttgarter Band Eyra stellt in der Eisenacher Kulturfabrik „Alte Mälzerei“ isländischen Jazz vor.

Isländischer Jazz ist am Freitag, 24. November, in der Kulturfabrik „Alte Mälzerei“ in Eisenach zu hören. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Zu Gast ist die Gruppe Eyra. Die fünf Musiker aus Stuttgart haben sich von skandinavischen Kollegen beeinflussen lassen. Weiter verarbeitet Saxophonist Daniel Sauer diese Einflüsse zu Eigenkompositionen. Zur Band gehören außerdem: Sebastian Minet an der Gitarre, Moritz Langmeier am Piano, Moritz Holdenried am Bass und Felix Eckenfelder am Schlagzeug. Die Karten für das Konzert kosten 20 Euro, ermäßigt fünf Euro (bis 25 Jahre).