Jahresempfang wird vorbereitet

Der Ortsteilrat trifft sich zur nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 27. Februar, 19.30 Uhr, im Bürgerraum Neuenhof am Schulplan 2. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Projekt Löwenbrunnen im Rahmen der Dorferneuerung, die Vorbereitung des Jahresempfangs am 31. März, die Wegeverbindungen zwischen den Ortsteilen und zur Kernstadt, Anfragen aus dem Ortsteil sowie Mitteilungen der Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU).