Geehrt: Auch schon zehn Jahre Mitglied im Feuerwehrverein Ifta sind Helene Lorenz und Christian Will. Beide sind Creuzburger und bei der Freiwilligen Feuerwehr Creuzburg in der Einsatzabteilung, aber auch Vereinsmitglieder in der Feuerwehr Ifta.

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ifta

Die Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag im Feuerwehrgerätehaus war guter Anlass, langjährige Mitglieder des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Ifta besonders zu ehren. Die Ehrungen nahmen Vereinsvorsitzender Michael Dick und Wehrführer Thomas Schröckel vor. Sagenhafte 75 Jahre Mitglied in der FF Ifta ist Erich Siemon (92), der wegen Krankheit nicht kommen konnte, dem aber in diesen Tagen noch ein Präsentkorb überreicht wird. 55 Jahre Mitglied sind Kurt Siemon und Helmut Frieß. Für 35 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Thomas Schröckel, Stephan Schröckel und Roy Luhn geehrt; 20 Jahre dabei sind Tino Raddau und Thomas Aßmann, 10 Jahre Christian Will, Helene Lorenz, Wolfgang Uth und Philipp Dwilies.

Die Versammlung gedachte ihrer verstorbenen Kameraden, bevor Michael Dick den Bericht des Vereinsvorsitzenden und Thomas Schröckel den Bericht des Wehrführers vortrugen. Zu Wort kamen auch Jugendwart Manuel Leinhos, Ludwig-Pascal Siemon stellvertretend für die Alters- und Ehrenabteilung, Kassenwart Marcus Dick sowie Grußwortredner, darunter Kreisbrandmeister Christian Mende und Treffurts Stadtbrandmeister David Büchner, und Diskussionsredner.

Die FF Ifta gehört seit 1. Januar 2019 zur Gesamtfeuerwehr Treffurt. Deren Jahreshauptversammlung steht noch aus. Nur dort würden auch Beförderungen und Ehrungen von Mitgliedern der Einsatzabteilung vorgenommen. 2019 rückte die FF Ifta zu 26 Einsätzen aus. Fünf Brände, sieben Sturmschaden-Beseitigungen, fünf Ölspuren, drei Absicherungen (darunter Werratal-Marathon und 30. Jahrestag der Grenzöffnung), zwei Tierrettungen, eine Erste Hilfe und dreimal Fehlalarm waren zu bewältigen. Insgesamt wurden 594 Einsatzstunden und 837 Aus- und Weiterbildungsstunden geleistet – Respekt, Lob und Dank!

Die Feuerwehr Ifta besteht derzeit aus 25 Kameraden und einer Kameradin. Die hiesige Jugendfeuerwehr hat 14 Mitglieder, darunter zwei Mädchen. Die FF Ifta ist vorbildlich ehrenamtlich aktiv – so leistet sie unter anderem auch tatkräftige Hilfe bei der alljährlichen Aktion „Baumkreuz“ am Grünen Band an der thüringisch-hessischen Landesgrenze und engagiert sich gegen die drohende SuedLink-Stromtrasse im Bereich des Grünen Bandes.