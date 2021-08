Jahrmarkttreiben auf dem Eisenacher Festplatz Spicke

Eisenach. Familientag am Mittwoch und Höhenfeuerwerk am Samstag in Eisenach auf dem Rummel.

Papa Alexander Gerth und Tochter Nora aus Heidelberg, die die Ferien zum Besuch von Oma und Opa in Eisenach nutzen, vergnügen sich am Dienstagnachmittag im Break Dancer, einem Fahrgeschäft der seit 1896 bestehenden Schaustellerfamilie Sobczyk aus Magdeburg. Die 15 Schausteller aus Thüringen und Sachsen-Anhalt, die auf dem Festplatz Spicke in der Adam-Opel-Straße insgesamt 24 Fahrgeschäfte aufgebaut haben, laden für den heutigen Mittwoch zum Familientag mit reduzierten Preisen ein. Für Samstag, 28. August, laden die Schausteller nach dem Dunkelwerden zum Höhenfeuerwerk auf dem Rummel ein. Das Hygienekonzept lässt maximal 900 Gäste auf dem eingezäunten Festplatz im Westen der Stadt zu.