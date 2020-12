Wartburgregion. Das Gesundheitsamt steht unter Druck. Viele Betten in den Kliniken sind mit Corona-Patienten belegt. Appell des Landrates.

Jeden Tag mehr als 100 Neuinfektionen in der Wartburgregion

„Die Lage ist ernst, aber es besteht kein Grund für Panik. Wir sind nun alle gefordert, in dieser angespannten Situation mit Vernunft und Verantwortung zu begegnen“, appelliert Landrat Reinhard Krebs (CDU) an die Bürger der Wartburgregion. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in der Region liege weiterhin bei mehr als 100 und dies sorge für eine erhebliche Belastung des Gesundheitsamtes bei der Kontaktnachverfolgung wie auch beim Erstellen von Quarantäneanordnungen.