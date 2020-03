Die Premiere der Job-Messe für den Hotel- und Gaststättenbereich in Eisenach wurde für den 18. März und verschoben - in den Herbst 2020 oder ins Frühjahr 2021

Eisenach. Im Herbst 2019 oder im Frühjahr 2020 soll sie dann in Eisenach stattfinden. 1200 Schüler waren ein- und nun wieder ausgeladen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Job-Messe für Hotel & Gastgewerbe wegen Corona verschoben

Am 18. März sollte die große Premiere der „Job-Messe“ für den Hotel- und Gaststättenbereich in der Eisenacher Aßmannhalle stattfinden. Nun ist sie das nächste Opfer des Corona-Virus. Die Messe wird für diesen Tag abgesagt und verschoben auf Herbst 2020 oder Frühjahr 2021. „Das konnten wir nicht verantworten“, so Roland Mahler, Chef des Eisenacher Jobcenters. Gemeinsam mit Arbeitsagentur, Stadt Eisenach und Gewerbeverein hatte das Jobcenter diese Premiere vorbereitet.

Beim Treffen am Montag sollten nun mit den 20 Unternehmern aus der Branche, die sich gemeinsam mit vielen anderen Einrichtungen, Wirtschaftsförderung und mehr dort präsentieren wollten, die letzten Einzelheiten abgestimmt werden. Stattdessen kam das Aus für den 18. März.

Über Zeitungs- und Radiowerbung sollten Rückkehrer, Auspendler und Jobwechsler auf die Messe aufmerksam gemacht werden. 1800 Menschen haben eine schriftliche Einladung erhalten – neben einigen Kunden des Jobcenters, vor allem die Elternhäuser von 1200 Schülerinnen und Schülern 8., 9. und 10. Klassen der Region. Mahler: „Wir wissen, dass ein Großteil nicht gekommen wäre. Aber wer sollte verantworten, wenn sich da auch nur ein Kind oder Jugendlicher infiziert hätte und das Virus dann noch in die Schulen getragen hätte.“

Alle Unternehmen sicherten zu, dass sie dabei bleiben und im Herbst oder nächstem Frühjahr mit dabei sind.