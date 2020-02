Jörg Hansen an der Spitze des Kulturbeirates Eisenach

Bachhausleiter Jörg Hansen wurde bei der konstituierenden Sitzung einstimmig zum Vorsitzenden des neuen Eisenacher Kulturbeirates gewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus wird das Gremium jedoch seine Stellvertreterin Andrea Walter (Stiftung Schlösser & Gärten). Sie hatte bei der Wahl eine Stimme mehr (5) als Theresa Frey (Theater am Markt) erhalten. Die Stimme der Kultur im Ehrenamtsbeirat der Stadt Eisenach wird Susanne Hofmann vom Landestheater sein.

Die weiteren Mitglieder sind Hartmut Sommer (Bildende Kunst), Dr. Bernd Müller-Stückrad (Kirche), Carola Schumacher/Tourismus GmbH (Tourismus), Grit Jacobs (von und für die Wartburg) und Jochen Birkenmeier (Lutherhaus). Der zehnköpfige Kulturbeirat war nach öffentlichem Aufruf der Verwaltung nominiert worden. Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) überreichte den Mitgliedern am Mittwoch die Ernennungsurkunden.

Ausführlich, lange und mitunter kontrovers diskutierte das Gremium die Projektförderung, für viele Kulturschaffenden und Vereine eine wichtige finanzielle Größe. Während Vorsitzender Jörg Hansen die Festbetragsfinanzierung präferiert und dafür auch reichlich Argumente vorbrachte, sieht Kulturamtsleiter Achim Heidenreich in der Fehlbetragsfinanzierung den besseren Weg der Projektförderung. Das schaffe mehr Transparenz. In der Sitzung am Mittwoch kam man auf keinen gemeinsamen Nenner. Klar sei, dass die Projektförderung der Stadt immer erst nachträglich den Adressaten erreichen wird, da die Auszahlung einen genehmigten Haushalt der Stadt voraussetzt. Auch in diesem Jahr, so Dezernent Ingo Wachtmeister, sei dies erst im letzten Drittel des Jahres zu erwarten. Dann sind die meisten Veranstaltungen und Projekte bereits gelaufen.

Die Frist für das Einreichen von Förderanträgen beim Kulturamt der Stadt wurde einmalig in diesem Jahr bis zum 31. März verlängert. Diverse Anträge liegen bereits vor.