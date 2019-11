Joey Kelly gibt in Eisenach den Motivator

Wenn der Musiker und Ausdauersportler Joey Kelly über sein Leben, seine Lebensphilosophie, seinen vielfach abenteuerlichen Lebensweg referiert, dann hört man im Auditorium in der Regel eine Stecknadel zu Boden fallen. So auch am Montagabend in der Automobilen Welt in Eisenach, wo Kelly auf Einladung der Krankenkasse IKK zu Gast war und vor etwa 100 Vertretern aus Industrie und Handwerk sprach. Vieles drehte sich um Motivation. Motivierte Mitarbeiter sind weniger krank. Wie man Mitarbeiter motiviert und wie man Kosten durch krankheitsbedingten Ausfall senken kann, davon kann auch Kelly berichten. Auch er ist Unternehmer.

Den Motivationsexperten mit seinem Vortrag „Ohne Limit“ zu erleben war für die meisten Gäste „höchst interessant“. Ausdauer, Ziele, Willen und Leidenschaft erklärt Kelly zu den Grundpfeilern des Erfolges. Verdeutlicht wird dies durch reichlich Filmmaterial aus seiner Karriere als Musiker (mit der Kelly Family), Sportler und Abenteurer. Im Publikum kam es dabei insbesondere bei den Ausschnitten aus der frühen Kelly-Zeit zu einigen Lachsalven und Erinnerungsmomenten. Mit dem nahbaren Joey Kelly kamen die Gäste des Abends auch auf Tuchfühlung, in persönlichen Kontakt. Natürlich hatte der Promi Tonträger und Autogrammkarten dabei, die dankbare Abnehmer fanden. Vom unterhaltsamen Abend mit Joey Kelly haben viele Gäste jedenfalls in mehrfacher Hinsicht profitiert, so der Tenor. Eine von Joey Kellys Lebensphilosophien lautet übrigens: „Gib mehr als du nimmst.“