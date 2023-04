Jugendamt Wartburgkreis sucht „Schutzengel ohne Flügel“

Wartburgkreis. Die Jugendbehörde des Wartburgkreises wirbt für ein besonderes Ehrenamt. Das sind die Aufgaben:

Für aktuell rund 150 Kinder und Jugendliche übernimmt das Jugendamt des Wartburgkreises durch Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften die rechtliche Vertretung. Vor zehn Jahren waren es (mit Eisenach) etwa 90. Diese Aufgabe unterstützen Vormünder oder Pfleger. Solche „Schutzengel ohne Flügel“ werden gesucht.

Sich als Vormund für ein Kind oder einen Jugendlichen einzusetzen, ist ein besonderes Ehrenamt. Es erfordert hohen persönlichen Einsatz, schließlich geht es darum, Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres durchs Leben zu lotsen, Kinder, deren Eltern – aus welchen Gründen auch immer – diese Aufgabe nicht selbst übernehmen können. Die Arbeit als Vormund oder Pfleger benötigt Zuverlässigkeit. Neben den persönlichen Voraussetzungen ist es wichtig, dass ein Vormund/Pfleger über Erfahrungen und Kenntnisse verfügt, um für und mit den Kindern und Jugendlichen richtige Entscheidungen treffen zu können.

Es kann um Schulfragen und Vermögensentscheidungen gehen

Dabei sei es nicht immer maßgeblich, über welche eigene, fachliche Qualifikation man verfüge, sondern vielmehr inwieweit man bereit sei, sein Wissen und seine Fähigkeiten im Interesse der Kinder zu erweitern, heißt es in einem Aufruf des Landratsamtes.

In einigen Fällen erstrecke sich die Vertretung allein auf die Sicherstellung des gesundheitlichen Wohls, auf Kita- und Schulangelegenheiten oder die Beantragung von Leistungen. Darüber hinaus obliegt es Vormündern jedoch auch, die Kinder in allen Belangen der elterlichen Sorge, sprich der Personen- und Vermögenssorge zu vertreten. Hierbei sind wiederum auch Entscheidungen in bedeutsamen Lebensbereichen wie etwa des Umgangs, in Erb- und Vermögensdingen, Vertretung in Strafverfahren, bei schwerwiegenden medizinischen Eingriffen oder auch der Erziehung zu treffen. Die jeweiligen Verantwortungsbereiche und Konstellationen könnten so unterschiedlich sein wie die Kinder und Jugendlichen selbst, heißt es.

In der Regel lebten die Kinder und Jugendlichen während der gesamten Zeit der Vormund- bzw. Ergänzungspflegschaft in Jugendhilfeeinrichtungen oder Pflegefamilien. Hierbei obliege es dem Vormund/Pfleger, einzelne Entscheidungsbefugnisse an die Jugendhilfe oder Pflegefamilien zu übertragen. Im Grundsatz aber liege die alleinige Verantwortung beim Vormund, bei Ergänzungspflegschaften entsprechend über die entzogenen Bereiche. Da das Thema mit Rechten und Pflichten einschließlich Haftungsfragen oder Vergütung komplex ist, berät das Jugendamt, sowohl in sozialen Fragen (Erziehung, Verhalten, Kontakte zu den leiblichen Eltern, usw.) als auch zu rechtlichen Aspekten.

Fragen zu Anspruchs- und Eignungsvoraussetzungen sowie dem weiteren Ablauf bis zur Übernahme einer Vormundschaft/Ergänzungspflegschaft werden durch das Kreisjugendamt beantwortet.

Wer Interesse hat, kann sich unter unter Tel.: 03695/618615 oder persönlich im Jugendamt des Wartburgkreises (nach Terminabsprache) melden.