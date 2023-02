Jugendarbeit: Neue Struktur oder „Kahlschlag“?

Wartburgkreis/Ruhla. Kritik formiert sich am möglichen Personalabbau in den Jugendclubs und Jugendhäusern des Wartburgkreises.

Die einen nennen es „Kahlschlag“, die anderen Neustrukturierung, Britta-Suzann Enge aus dem Ruhlaer Stadtrat sagt: „Sparen am falschen Ort, wieder einmal“. Noch wird der Verwaltungsvorschlag dazu, wie die Struktur der Jugendarbeit im Wartburgkreis (mit der Stadt Eisenach) ab 2024 aussehen soll, als „Geheimnis“ von der Kreisspitze verwahrt. Am Mittwoch soll der Jugendhilfeausschuss als erstes öffentlich tagendes Gremium in den Genuss des Lesens der Vorlage kommen.

An den bisherigen Reaktionen kann man aber absehen, dass erste Zahlen bereits durchgesickert sind. Nach unserer Zeitung vorliegenden Informationen soll die Zahl der vom Kreis finanzierten Personals in den Jugendclubs und Jugendhäusern von derzeit 29,54 Vollzeitstellen auf 26,68 absinken. Dazu kämen allerdings fünf Stellen für mobile Jugendarbeit, die mit speziellen Projekten und Angeboten zu Themen wie Sexualität, Drogen- und Alkohol oder Sozialkompetenz im ganzen Kreis aktiv sein sollen.

Bislang ist die Jugendarbeit in drei Planungsregionen eingeteilt, die im Süden des Kreises von der Caritas, im Westen/Norden von den Johannitern und im Osten von der AWO als Träger geleistet wird. Die Verträge mit den drei Trägern laufen Ende 2023 aus, es soll neu ausgeschrieben werden. Dabei konzentrieren sich die Träger nahezu zu 100 Prozent auf die Besetzung der Jugendclubs und Jugendhäuser. „Mobile und aufsuchende Jugendarbeit wäre in speziellen Fällen vielleicht nötig, zunächst gilt es aber die Grundsicherung zu erhalten und nicht zu opfern“, machte Lars Böber im Ruhlaer Stadtrat deutlich.

Aus Planungsregionen in der Jugendarbeit sollen sechs zum Teil kleinere Sozialräume werden

Er war dorthin eingeladen, weil es eben gerade dort ein Problem mit Jugendlichen gibt, die nicht an den dortigen Jugendclub mit seiner dort mehrfach ausgezeichneten Arbeit mit Jugendclub-Chefin Silvia Gürtler angebunden sind. „Das ist natürlich ein Problem. Das trifft aber nicht Ruhla, sondern tritt temporär immer mal wieder auch an anderen Orten auf“, weiß Böber.

Auf dann mit breiter Mehrheit angenommene Anträge des Ruhlaer Bürgerbündnisses, soll sich Bürgermeister Gerald Slotosch gemeinsam mit den Nachbargemeinden Seebach und Wutha-Farnroda sich mit und beim Kreis für den Erhalt und Ausbau der vorhandenen Betreuungsangebote sowie Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für aufsuchende Jugendsozialarbeit verhandeln. Böber hielte es für gegeben, diese aufsuchende Jugendsozialarbeit mit entsprechenden Stunden bei den vorhandenen Jugendclubs anzudocken.

Von solchen Plänen liest sich allerdings im Papier der Verwaltung wenig. Aus den drei jetzigen Planungsregionen in der Jugendarbeit sollen sechs zum Teil kleinere Sozialräume werden. Einer davon ist die neu hingekommenen Stadt Eisenach, mit einer deutlichen Trägervielfalt. Die derzeitige Planungsregion 2, in der sich Erbstromtal, Altensteiner Oberland, Bad Salzungen und Barchfeld-Immelborn, befinden, sollen dann zwei kleinere werden. Ruhla, Wutha und Seebacher wären dann ein Sozialraum bilden.

Verlieren würden nach den bisher bekannt gewordenen Plänen vor allem die Sozialräume Eisenach und Erbstromtal

In diesem Sozialraum gibt es ohnehin schon Besonderheiten. Die Gemeinde Seebach etwa finanziert die Stelle in seinem neuen Jugendclub selbst, weil der Kreis sich zurückgezogen hatte. Natürlich würden sich Bürgermeister Gerrit Häcker und sein Gemeinderat über mehr finanzielles Engagement des Kreises freuen. In Wutha-Farroda finanziert die Gemeinde das Kinderhaus „Nest“ für Kinder zwischen sechs bis zwölf Jahren in Teilen selbst. Und auch die Stadt Ruhla beteiligt sich mit eigenem Geld an der Finanzierung der Stelle im Jugendclub „Freetime“. Davon mal abgesehen, dass alle Kommunen mit Jugendclubs die Gebäude meist kostenfrei bereit stellen oder Räume eigens anmieten.

Grundlage für die neue Berechnung der Personalstellen in einem Sozialraum sind dessen Größe, Zahl der jugendlichen Bezieher von Leistungen aus der Grundsicherung und Bevölkerungszahl 10 bis 18 Jahre. Verlieren würden nach den bisher bekannt gewordenen Plänen vor allem die Sozialräume Eisenach und Erbstromtal.

In der Stadt blieben von den derzeitigen 10,48 Vollzeitstellen in den Jugendclubs noch 8,74 übrig, im Sozialraum Erbstromtal wären statt der bisher drei Betreuerinnen und Betreuern in den beiden Jugendclubs in Ruhla und Wutha-Farnroda noch zwei übrig (hinzu kämen noch Stunden für die Koordinatoren), statt 3,5 noch 2,59 Vollzeitstellen. Einhellige Meinung im Stadtrat Ruhla: „Das dürfen wir nicht zulassen“.