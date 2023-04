Jugendarbeit wird neu vergeben

Wartburgkreis. Die Vergabe der Jugendarbeit im Wartburgkreis an Freie Träger wird neu gemischt.

Die Karten werden in den Sozialräumen neu gemischt: Das Jugendamt des Wartburgkreises hat zwei Interessenbekundungsverfahren im Zuge der umstrittenen Neustrukturierung der regionalisierten Jugendarbeit im Kreis (wir berichteten) gestartet. Jeder an den zu vergebenden Leistungen interessierte freie Träger kann bis zum 12. Mai ein Konzept für die Interessenbekundungen per Post an Landratsamt Wartburgkreis, Jugendamt, Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen, einreichen. Die eingegangenen Schreiben werden ab 15. Mai geöffnet und begutachtet. Die Bewertung der eingereichten Konzepte findet auf Grundlage einer festgelegten Bewertungsmatrix und einer Jury statt.

Weitere Infos zum Interessenbekundungsverfahren unter: www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/ausschreibungen