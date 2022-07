Jugendforum mit ermäßigten Sommertheater-Karten für Schüler zum Sonnenallee-Open-Air in Eisenach

"Am kürzeren Ende der Sonnenallee" ist eine Inszenierung des Theaters am Markt. Hier eine Szene bei einer FDJ-Versammlung mit Diana Artschwager (Mitte), Uta Schubert und Viktoria Bertram.

Eisenach. Schülerinnen und Schüler in Eisenach können zu einem sehr günstigen Preis ins Open-Air-Sommertheater gehen. Gezeigt wird „Sonnenallee“.

Das Eisenacher Jugendforum stellt für die Aufführung des Open-Air-Sommertheaters „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ am Mittwoch, 13. Juli, Eintrittskarten zu stark vergünstigten Preisen zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, ebenso an Berufsschüler und Sprachschüler. „Wir finden, dass das eine tolle Möglichkeit für junge Menschen ist. Denn anstelle der 25 Euro, die man sonst als ermäßigten Eintrittspreis zahlt, kostet das Ticket nur drei Euro“, macht Lissy Bott, Jugendkoordinatorin des Jugendforums, aufmerksam. So hätten alle Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Geldbeutel die Möglichkeit, sich das „tolle Theaterstück“ anzuschauen.

Die Aufführung findet am 13. Juli um 19.30 Uhr im Innenhof des Eisenacher Stadtschlosses statt. Die Karten reserviert man per Mail an mixit@naturfreundejugend-thueringen.de unter Angabe des Namens und der Schule, auf die man geht.

Dieses Angebot wird durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk Bunt“ gefördert und durch die Lokale Partnerschaft für Demokratie „Vielfalt tut gut“ in Eisenach und Wutha-Farnroda unterstützt.