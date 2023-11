Jugendhilfebüro Eisenach in neuen Räumen

Der Bereich Erziehungshilfe der Diakonie Gotha ist in Eisenach umgezogen, in das ehemaligen Sophienbad an der Grimmelgasse.

Eisenach. Das Jugendhilfebüro findet sich in Eisenach an einer neuen Adresse.

Das Jugendhilfebüro Eisenach ist umgezogen. Das teilt Manuela Ehrlich-Grimm mit, Bereichsleiterin Flexible Ambulante Erziehungshilfen Eisenach des Diakoniewerks Gotha. Die Beratungsstelle ist jetzt in der Grimmelgasse 2, dem ehemaligen Sophienbad, zu finden.

In den neuen Räumen gibt es mehr Platz und mehr Möglichkeiten, um die verschiedenen Angebote umzusetzen. Aufgabe der Ambulanten Erziehungshilfen ist es, Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Alltag zu stärken. So werden Familien, die es schwer haben, ihren Aufgaben als Eltern gerecht zu werden, in ihrem Alltag unterstützt. Gemeinsam werden individuelle Förderkonzepte erarbeitet, die sich am Hilfebedarf orientieren.

Das Jugendhilfebüro hatte fast 30 Jahre in den Räumen in der Georgenstraße 44/46 gearbeitet. „Wir haben dieses Umfeld mit sehr persönlichen Kontakten, vertrauten Nachbarn und einem sehr guten Mieter-Vermieter-Verhältnis schweren Herzens verlassen“, sagt Manuela Ehrlich-Grimm. Das Angebot der Ambulanten Flexiblen Erziehungshilfen wird durch das Jugendamt finanziert.

Kontakt: Manuela Ehrlich-Grimm, Bereichsleiterin, Telefon: 0174/1966830; Anne-Juliane Pogander, Geschäftsführerin, Telefon: 0173/9602059.