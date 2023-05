Jugendliche treffen Landtagsabgeordneten

Eisenach. Zwei Eisenacher Jugendliche haben die Arbeit des Landtagsabgeordneten Raymond Walk (CDU) kennengelernt. Es war für alle eine wertvolle Erfahrung.

Zum „Girls- und Boys-Day“ hat der hiesige Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) Teddy Schreck und Aneas Stegmann aus Eisenach in Erfurt begrüßt. Die Jugendlichen haben erfahren, was Politiker im Alltag so machen. Sie lernten verschiedene Abteilungen der Fraktionsgeschäftsstelle kennen, die im Hintergrund den Politikbetrieb am Laufen hält, von der wissenschaftlichen Arbeit der Fachreferenten bis hin zur Social-Media-Abteilung.

„In den Gespräch mit einigen Abgeordneten konnten wir viele politische Fragen klären, die uns schon längere Zeit beschäftigten. Besonders schön war die ungezwungene Atmosphäre, in der diese Unterhaltung stattfand. Ein weiteres Highlight war der Besuch im Studio der Fraktion, hier konnten wir den Green-Screen ausprobieren“, so Aneas Stegmann.

Teddy Schreck meinte: „Es war eine schöner Tag und ich möchte der ganzen CDU-Fraktion und Raymond Walk im Besonderen für diese besondere Erfahrung danken.“

„Vielleicht haben wir die eine oder den anderen für das Engagement in der Politik interessieren können“, wird Walk zitiert. Der Blick der Jugendlichen auf Politik, ihre Interessen und ihre Erwartungen an ihre berufliche Zukunft seien für seine Arbeit sehr wertvoll.