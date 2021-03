Jugendlicher liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei und gefährdet Fußgänger

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei gg. 16 Uhr eine Mitteilung, dass in Wutha-Farnroda ein blaues Moped fahren soll und dabei Fußgänger gefährdet. Das Moped wurde in diesem Bereich gesichtet und fuhr über Feldwege in Richtung Seebach.

Wie die Polizei am Sonntag informierte sei es In Seebach dann von einer Streifenwagenbesatzung entdeckt worden. Der Fahrer sei jedoch wieder mit hoher Geschwindigkeit über Feldwege in Richtung Wutha-Farnroda geflüchtet. Dabei seien Fußgänger gefährdet und nur durch zur Seite springen der Fußgänger hätte Schlimmeres verhindert werden können.

In Wutha-Farnroda konnte das Moped dann kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen Jugendlichen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er wurde an seine Eltern übergeben und muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Gefährdung der Fußgänger verantworten.

Die Polizei bittet darum, dass sich Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer melden, die durch diesen Mopedfahrer gefährdet wurden. Tel. 03691-2610, Bezugsnummer 63161/2021