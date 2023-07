Junge Musical-Darsteller suchen Gastfamilien in Eisenach

Das Adonia-Musical „Hiob“ ist im Oktober in Eisenach zu erleben. Das Foto ist 2019 zur Inszenierung „Isaak - so sehr geliebt" entstanden.

Eisenach. Für junge Christen, die in Eisenach ein Musical aufführen, werden Möglichkeiten zum Übernachten gesucht.

70 Teenager führen am 6. Oktober im Eisenacher Bürgerhaus in der Ernst-Thälmann-Straße das Musical „Hiob“ auf. Sie sind Teilnehmer eines christlichen Musicalcamps und touren im Herbst durch Thüringen. Die Jugendliche schlüpfen in Schauspielrollen, tanzen, singen oder spielen in der Liveband.

Für die Nacht vom 6. zum 7. Oktober werden Übernachtungen benötigt. Die Teenager haben Schlafsäcke und brauchen kein gemachtes Bett, nur die etwa zehn Betreuer. Am Samstag wäre ein Frühstück zuzubereiten und ein Lunchpaket mitzugeben. Wer ein Quartier bereitstellen kann, sollte sich bis 30. September melden.

E-Mail: hju.roth@arcor.de, Telefon: 03691/8819690