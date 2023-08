Junger Cellist aus New York spielt in Eisenach

Eisenach. Der 13-jährige Cellist Roma Graves aus New York spielt in der Eisenacher Georgenkirche. Er gilt als Ausnahmetalent.

Die diesjährige Kammermusikreihe der Mitteldeutschen Barock-Compagney wird am Sonntag, 20. August, um 16 Uhr mit einem Konzert in der Eisenacher Georgenkirche fortgesetzt. Am Taufstein von Johann Sebastian Bach erklingen Werke des Meisters. Es musizieren Roma Graves (Violoncello), Christoph Fichtner (Barockvioline) und Monica Ripamonti (Cembalo).

Roma Graves ist ein besonderer musikalischer Gast. Er ist 13 Jahre alt, kommt aus New York und gilt als Ausnahmetalent. Roma Graves studiert am Heifetz International Music Institut und befindet sich gerade auf einer musikalischen Pilgerreise durch Europa. Dabei spielt er alle sechs Cellosuiten von Johann Sebastian Bach. Sein großes Idol ist der spanische Cellist Pau (Pablo) Casals. Dieser war ebenfalls 13 Jahre alt, als er eine Ausgabe der Cellosuiten in einer Musikalienhandlung entdeckte. Diese Komposition beeindruckte ihn derart, dass er Zeit seines Lebens an der Verbreitung dieses Werkes arbeitete. Johann Sebastian Bach komponierte die sechs Cellosuiten in seiner Zeit am Köthener Hof um 1723, also vor 300 Jahren.

Karten sind zu 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, unter www.mibacom.de und ab 15.30 Uhr an der Tageskasse erhältlich.