Junger Pianist spielt im Festsaal der Wartburg – Freikarten zu haben

Eisenach. Der talentierte junge Pianist Jonas Stark spielt auf dem Steinway-Flügel im Festsaal der Wartburg. Für das Konzert gibt es Freikarten.

Nach dem erfolgreichen „Sängerstreit der jungen Stimmen“ und dem ersten Preisträgerkonzert im Mai bietet die Wartburg am Sonnabend, 23. September, erneut einem jungen Ausnahmetalent eine Bühne. Das Konzert ist Teil der „Steinway & Sons Preisträgerkonzerte“. Der weltbekannte Klavierbauer aus Hamburg und die Wartburg haben sich zu dieser Kooperation zusammengefunden, um zu verdeutlichen, dass junge Künstlerinnen und Künstler bereits ein hohes Niveau haben.

Der 24-jährige Jonas Stark ist Gewinner des Hong Kong International Piano Competition 2022. Er konzertierte in ganz Deutschland, ebenso in Frankreich, den Niederlanden, im Vereinigten Königreich, in Irland, Polen, der Slowakei, Österreich, der Schweiz, Italien, Russland und Australien. Als Solist in Klavierkonzerten hat er unter anderem mit den Heidelberger Philharmonikern, der Deutschen Radio Philharmonie und der Duisburger Philharmonikern gespielt.

Am Wartburg-Abend stehen Werke von Bach, Beethoven und Schumann auf dem Programm.

Die Wartburg verlost für das Konzert zehnmal zwei Freikarten. Interessenten melden sich bis Samstag, von 9 bis 16 Uhr, unter Telefon 03691/250202.