In der Jury-Wertung schaffte es die elfjährige Karnevalistin Paula Adler auf den dritten Platz.

Junges Talent aus Vacha in der Bütt

Die elfjährige Paula Adler aus Vacha hat beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Jugend in der Bütt“ abgeräumt. „Ich habe gefühlt 500 Glückwünsche bekommen. Viele habe mir per WhatsApp geschrieben, aber ich werde auch auf der Straße angesprochen, was schon etwas komisch ist“, sagt Paula Adler und lacht.