Juni-Unwetter hinterließen in der Region Wartburgkreis große Schäden

Als Mitte des vergangenen Monats ein Unwetter über dem Eisenacher Stadtgebiet wütete, hinterließ es überschwemmte und verschlammte Straßen sowie etliche vollgelaufene Keller. Die Eisenacher Feuerwehren waren in jener Nacht zu über 50 Einsätzen ausgerückt.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf verschaffte sich nun an einigen, besonders betroffenen Stellen einen persönlichen Eindruck von den zu beseitigenden Schäden. Zu ihren weiteren Stationen gehörten auch die Ortsteile Stregda und Hötzelsroda.

76 Liter pro Quadratmeter Regen fielen in Eisenach

Solidarität bei Aufräumarbeiten in Stregda

So schilderte in Stregda Ortsteilbürgermeister Hans-Joachim Nennstiel nochmals die Ereignisse während der Unwetternacht. Der Starkregen hatte von einem Maisfeld Schlamm über die Straße Am Wasserlauf bis in die Mühlhäuser Chaussee geschwemmt. Die Freiwillige Feuerwehr und viele freiwillige Helfer aus dem Ort halfen nach dem Unwetter mit bei den Aufräumarbeiten oder halfen ihren Nachbarn.

„Gleich am Montag früh waren die Leute vom Bauhof da und haben mit Technik die Straße soweit wie möglich vom Schlamm befreit“, berichtete Nennstiel der Oberbürgermeisterin. Inzwischen sind auch die Gehwege wieder frei gelegt und ein verstopfter Graben wieder freigebaggert. Die Bauhof-Mitarbeiter hatten insgesamt eine ganze Woche mit den Aufräumarbeiten zu tun.

Familien kämpfen mit Folgen des Unwetters – Kritik an mangelnder Hilfe seitens der Stadt

Bushaltestelle in Hötzelsroda bereits das zweite Mal überschwemmt

Aber auch im Ortsteil Hötzelsroda hatten sich die Wasser- und Schlammmassen von einem Maisfeld aus ihren Weg bis zur Bushaltestelle nahe des Kindergartens gebahnt. Hier lief kurze Zeit später der Heizungsraum des Gebäudes voll. Die Ortseinwohner halfen dabei, den gesamten Raum wieder trocken zu legen. Zur Hilfe an der Seite standen auch das städtische Amt für Infrastruktur und die Freiwillige Feuerwehr. „Es war nach Pfingsten schon das zweite Mal, dass der Platz an der Bushaltestelle überschwemmt war“, berichtete Ortsteilbürgermeisterin Sabine Heep.

Wolf hat keine Lösung gegen die Schlammmassen

„Solche punktuellen Unwetter mit extrem starken Regenfällen wird es wohl künftig öfter geben. Wie die Schlammfluten in solchen Fällen verhindert werden könnten, dafür habe ich aber auch keine Lösung“, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Sie empfiehlt, auf jeden Fall das Gespräch mit der Agrargenossenschaft zu suchen – in der Hoffnung, dass ein anderer Fruchtanbau auf den ortsnahen Äckern einen Teil der Schlammfluten künftig verhindern hilft.