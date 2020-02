Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kaffeetrinken mit Engel

Das offene Jugend- und Wahlkreisbüro RosaLuxx. in der Georgenstraße 48 lädt zum Kaffeetrinken am Donnerstag, 27. Februar, ab 15 Uhr ein. Die Landtagsabgeordnete Kati Engel (Linke) bringe die neuesten Informationen aus dem Thüringer Landtag mit, heißt es in der Ankündigung. Wer weitere Fragen habe, könne diese an der Kaffeetafel stellen.