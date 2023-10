Kalender 2024 mit eindruckvollen Drohnenfotos aus dem Wartburgkreis

Wartburgkreis. Mit Fotos von Danny Strauß durch das Jahr 2024: Die Landschaftsaufnahmen zeigen beispielsweise den wildromantischen Gerberstein bei Ruhla oder das Ulstertal im Morgennebel.

In diesem Jahr gibt das Landratsamt Wartburgkreis einen Wandkalender mit Landschaftsfotografien aus der Region heraus. Das Besondere ist der Blickwinkel: Die Fotos wurden mit einer Drohne gemacht und zeigen besondere Orte und Landschaftsräume aus der Vogelperspektive. Hobbyfotograf Danny Strauß aus Pferdsdorf bei Vacha war dazu ein Jahr lang im Wartburgkreis unterwegs. Seit vier Jahren widmet sich der naturbegeisterte Hobbykünstler der Fotografie und Videografie.

13 großformatige Landschaftsaufnahmen und kurze Texte stellen hiesige Naturräume vor. „Die Bernshäuser Kutte umrahmt von herbstbunten Bäumen, das Ulstertal im Morgennebel, der von grünen Inseln gefleckte Albertsee, die Werramäander zu Füßen der Brandenburg oder der wildromantische Gerberstein bei Ruhla – aus der Luft eröffnen sich ganz neue Ansichten auf die vertraute Landschaft. Der Kalender lädt ein, unsere Heimatregion neu zu entdecken“, so Landrat Reinhard Krebs (CDU).

Der Kalender ist in einer limitierten Auflage von 300 Exemplaren ab November zum Preis von 16 Euro in den Buchhandlungen „Thalia“ in Eisenach und in der „Buchhandlung am Markt“ in Bad Salzungen erhältlich.