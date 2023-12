Kalibergbau: Zeitzeugen aus dem Werratal gesucht

Werratal Das Bergbaumuseum in Heringen interviewt Menschen aus dem Revier für eine neu konzipierte Dauerausstellung

Seit Jahrzehnten prägt und beeinflusst der Kalibergbau das Leben vieler Menschen im Werratal. Geschichten um das Thema Kali interessieren das Werra-Kalibergbau-Museum in Heringen. Das Museum sucht Zeitzeugen, deren Erlebnisse und Geschichten gesammelt werden sollen. Bei der vollständigen Umgestaltung der Dauerausstellung sollen die persönlichen Erfahrungen der Menschen eine zentrale Rolle spielen.

Mit den Interviews würden erstmals im Kalirevier die nicht niedergeschriebenen und nur mündlich weitergegebenen Erfahrungen, Erinnerungen und Erlebnisse gesammelt. Das Ziel sei, nach und nach in einem digitalen Archiv diese persönlichen Geschichten zu bewahren, um die Entwicklung des Kalibergbaus in den letzten Jahrzehnten auch so zu dokumentieren.

Offenes Gespräch dauert etwa eine Stunde

Die Gespräche werden nach Angaben des Museums von einem erfahrenen Interviewer geführt. Dabei gibt es keine vorgegebenen Fragen. Jedes Interview dauert etwa eine Stunde und wird auf Video aufgezeichnet. Geplanter Zeitraum: 18. bis 20. Januar 2024.

Gesucht werden Personen aller Altersgruppen aus Hessen und Thüringen. Sie können unter Tage oder über Tage arbeiten oder gearbeitet haben. Vom Hauer und Fabrikleiter bis zum Grubenleiter sind hier alle gefragt. Aber auch andere Gruppen sind angesprochen. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Lebenswelt von Frauen. Neben ihrer Rolle in den Bergmannsfamilien geht es nicht zuletzt auch um die Arbeit von Frauen in der Kaliindustrie. Ebenso sind Persönlichkeiten von Interesse, die politisch und gesellschaftlich mit dem Kalibergbau zu tun hatten.

Kontakt: Hermann-Josef Hohmann, Kalibergbau-Museum Heringen, E-Mail: hermann-j.hohmann@heringen.de oder Telefon: 0170-2338272