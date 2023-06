Der Taufstein von Johann Sebastian Bach befindet sich in der Eisenacher Georgenkirche.

Kammermusik an Bachs Taufstein in Eisenach

Eisenach. Kammermusik wird an Bachs Taufstein in der Eisenacher Georgenkirche gespielt.

Die Kammermusik an Bachs Taufstein wird am Sonntag, 11. Juni, 16 Uhr, in der Eisenacher Georgenkirche fortgesetzt. Es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe der Mitteldeutschen Barock-Compagney. Geboten wird ein rund einstündiges Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Johann Adam Birckenstock und Marianne Martinez. Seth Taylor (Barockvioline) und Monica Ripamonti (Cembalo) musizieren.

Das Ensemble besteht aus Musikern, die sich mehrmals im Jahr treffen, um Programme zu erarbeiten und dann aufzuführen.

Karten für 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, online unter www.mibacom.de und ab 15.30 Uhr an der Tageskasse