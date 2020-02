Kastanie neben Nikolaikirche ist abgesägt

Völlig überraschend ist am Donnerstag die Rosskastanie neben der Eisenacher Nikolaikirche gefällt worden. Am Morgen hatte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zum Pressegespräch eingeladen, um ihre Entscheidung zu erklären. Nahezu gleichzeitig erhielten die Stadträte per E-Mail ein Informationsschreiben. Sofort im Anschluss wurde begonnen, die Äste des über 100 Jahre alten Baumes abzusägen. Danach folgte der Stamm, der von oben nach unten in Einzelteile zerlegt und abgetragen worden ist.

Erst sind die Äste abgesägt worden, dann folgte der Stamm, der von oben nach unten in Stücke geteilt und abgetragen worden ist. Foto: Norman Meißner

„Es ist eine der schwersten Entscheidungen in meiner Amtszeit“, sagte Wolf. In den letzten Tagen sei noch einmal das Für und Wider abgewogen worden. Im Zuge der Sanierung der Stützmauer zwischen Nikolaitor und Nikolaikirche werden laut OB die Wurzeln der Kastanie derart geschädigt, dass unklar ist, ob der Baum diesen Eingriff überlebt. Sie trage die Verantwortung für die Sicherheit sowohl von Fußgängern als auch Autofahrern in diesem Bereich und habe sich für die Fällung entschieden.

Zwei Kinder ertrinken in Feuerlöschteich

Wolf verwies auf den Fall eines Bürgermeister-Kollegen, der verurteilt worden ist, weil zwei Kinder in einem nicht umzäunten Feuerlöschteich ertrunken sind. Zu denken hätten ihr außerdem die gehäuft auftretenden Stürme gegeben, bei denen zahlreiche Bäume im Stadtgebiet umgefallen sind.

„Die Kastanie steht schon jetzt krumm und ragt in den Bereich des Fußwegs hinein, der sehr stark frequentiert ist“, so Wolf weiter. Sie habe auch noch einmal mit dem Gutachter gesprochen, der dem Baum nach der Sanierung der Stützmauer eine Lebensdauer von maximal 15 bis 20 Jahren bescheinigt habe. Da pflanze man doch lieber mit Abstand zur Kirche und Stützmauer einen neuen Baum, der wiederum 100 Jahre oder länger stehe, argumentierte die OB.

Extrem hoher Aufwand zur Sicherung

Außerdem sei es „nicht wirtschaftlich vernünftig“, die Kastanie zu erhalten. Seitens der Stadt ist die Rede von mindestens 40.000 Euro, die es kosten würde, den Baum im Zuge der Bauarbeiten zu schützen. „Die Rosskastanie kann die Sanierung der Stützmauer nur dann unbeschadet überstehen, wenn ein extrem hoher Aufwand bei der Sanierung zur Sicherung hinsichtlich Baum- und Wurzelschutz betrieben würde“, heißt es im aktualisierten Baumgutachten.

Die Sanierung der Stützmauer soll Anfang Mai beginnen. Geplant ist, eine Bohrpfahlwand zu setzen und davor eine Mauer aus Naturstein zu errichten. Die Ausschreibung musste mehrfach wiederholt werden, weil keine Angebote abgegeben worden sind.

Die Rosskastanie steht noch, doch am Nachmittag ist nur noch der Stumpf zu sehen. Foto: Birgit Schellbach

Dennoch hatte Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) nichts unversucht gelassen, eine Lösung unter Rücksicht auf den Baumschutz hinzubekommen. Möller selber erfuhr im Urlaub von der Entscheidung der OB. Sein Sachstand an seinem letzten Arbeitstag war, dass der Baum erhalten wird.

Frist für Fällungen endet am 29. Februar

Auf die Nachfrage unserer Zeitung, warum die Fällung nicht eher thematisiert worden ist, sagte Wolf, dass die Entscheidung erst in dieser Woche gefallen ist. Am Dienstag habe man sich umfassend mit dem Thema in der Dezernentenrunde befasst. Die besagte Aktualisierung zum bisherigen Baumgutachten lag am Mittwoch vor. Außerdem: Die Frist, in der überhaupt Baumfällungen möglich sind, endet am 29. Februar.

„Unsere Bürgerinitiative hat ihren über vier Jahre dauernden Kampf um den Baum leider verloren“, reagierte die Eisenacherin Regina Seestern-Pauly sehr enttäuscht. Sie hatte eine Online-Petition gestartet und über 1000 Unterschriften gesammelt. Seestern-Pauly weiter: „Nun weiß ich, wie die Politiker unserer Stadt ticken, was man ihnen noch glauben kann und wem man sein Vertrauen entziehen muss.“

Die Oberbürgermeisterin will mit Holzbildhauer Hardy Raub sprechen, ob er aus einem Teil des Stamms eine Skulptur gestalten kann. Weiteres Holz soll zur Holzwerkstatt verwendet werden – ein Angebot für Kinder in den Sommerferien.