Geisa. Das Tier befand sich im Freilauf in der Nähe der Rhönstraße in Geisa im Wartburgkreis.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Katze angeschossen: Geschoss kann nicht entfernt werden

Ein bislang unbekannter Täter schoss laut Polizei in der Zeit von Samstagnachmittag bis Mittwochvormittag auf eine Katze, die sich im Freilauf in der Nähe der Rhönstraße in Geisa im Wartburgkreis aufgehalten haben muss. Der Besitzer brachte das verletzte Tier zum Arzt, der ein Diabolo im Körper des Vierbeiner feststellte.

Das Geschoss konnte aufgrund der Lage nicht entfernt werden. Den Angriff überlebte die Katze dennoch. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Unbekannte hatten mit einem Luftgewehr Anfang April auf einen Kater im Kyffhäuserkreis geschossen. Der Kater verlor dabei ein Auge.

Tierquäler stranguliert Katze Lussi zu Tode