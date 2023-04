Katze mit verbotener Falle im Wartburgkreis schwer verletzt

Wiesenthal. Mit einer verbotenen Falle haben Unbekannte im Wartburgkreis eine Katze schwer verletzt. Dem Tier musste daraufhin ein Bein amputiert werden.

Unbekannte haben im Bereich Wiesenthal (Wartburgkreis) eine Katze mit einem aufgestellten Tellereisen schwer verletzt. Laut Polizei war das verletzte Tier am 29. März im Ort gesehen und tagsdarauf eingefangen worden.

Dem Tier musste in der Tierklinik ein Bein amputiert werden, da dieses durch die Falle, deren Einsatz spätestens seit 1995 in der EU verboten ist, so schwer verletzt wurde, dass es nicht mehr gerettet werden konnte.

Die Polizei Bad Salzungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

