Kaufhaus setzt schon bald ganz neue Prioritäten

„Wir hätten zu gern groß gefeiert mit vielen Höhepunkten und Aktionen“, sprach Kaufhaus-Chef Ralf Schwager gestern Nachmittag über die pandemiebedingte Absage des Jubiläums „30 Jahre Schwager wieder in Eisenach“. Noch im Sommer wurde ein Team für die Jubiläumsvorbereitungen zusammengestellt, das viele Ideen und Vorschläge vergeblich sammelte.

Kurz nach Weihnachten 1989 ist Ralf Schwager erstmals in Eisenach; sein Vater besucht einen alten Turnfreund. Bereits bei Ralf Schwagers zweitem Besuch im Februar 1990 in Eisenach kann er vergnügt die Melodie des Liedes „Hab‘ mein Wagen vollgeladen“ durch die Zähne pfeifen. Seinen Anhänger stopft er voll mit Ladenbauteilen und Warenregalen mit der Aufschrift „Schwager bringt‘s“. „Die haben wir im ,Magnet‘ in die Schaufenster gestellt“, erinnert sich der Kaufhauschef vergnügt. Bei seinen immer häufiger werdenden Grenzübertritten an der Kontrollstelle bei Ifta hat er stets für die Grenzer ein ganz besonderes Bier aus seiner Holzmindener Heimat dabei; im Gegenzug versüßen die Grenzer die kurzen Plaudereien mit schmackhafter Thüringer Rostbratwurst.

Am Vorabend der Währungsunion, einem Sonntag, kommt Ralf Schwager über die Grenzübergangsstelle Wartha in die Wartburgstadt. „Ich sah, wie die Grenzkontrolleure mit ihren braunen Diensttaschen am letzten Arbeitstag von dort bis nach Eisenach laufen mussten“, kramt der Kaufhauschef in seinen Erinnerungen. Am Montagmorgen ist das Kaufhaus „Schwager/THE“ von rund 3000 Menschen umzingelt, von denen viele erstmals Westgeld in der Tasche haben. Zum 1. September treten sieben Jugendliche ihre Lehre an, die aus knapp 300 Bewerbungen herausgefiltert werden. „Vier davon sind heute noch bei uns“, freut sich Ralf Schwager. Bei laufendem Betrieb reparieren Handwerker die undichten Dächer, malern die Wände und sanieren die Fassade.

Diese Wiedereröffnung feiert Familie Schwager mit Freunden, Kunden und Geschäftspartnern Ende Oktober 1990 auf der Wartburg. Dabei darf die Wartburg nach der DDR-Strom-Sparära erstmals wieder ohne triftigen Grund von Staatsbesuchen angestrahlt werden. Aufgrund der Liquidation von THE ist im Januar 1991 eine Inventur fällig. „Da kamen alte Brautkleider und Pelze zum Vorschein, in denen sich die Motten schon seit 30 Jahren vergnügten“, schmunzelt Ralf Schwager.

Wenig später streicht die Kaufhauskette „Hertie“ in der Karlstraße die Segel. Durch einen Mietvertrag mit der Treuhandgesellschaft kann Schwager den früheren Familienbesitz wieder als Modehaus nutzen. „Bis 1995 hat es gedauert, bis wir wieder im Grundbuch standen“, spricht er über die bewegte Zeit der Rückübertragung. 1995 wird in der Johannisstraße (gegenüber Edeka) ein Abrisshaus nach zähen Verhandlungen von einem Architekten erworben, der eigentlich eine Einkaufspassage zur Löberstraße bauen wollte. Für den Kaufhausneubau an dieser Stelle schreiten für Ralf Schwager die geologischen Untersuchungen zu langsam voran. Kaufhausmitarbeiter beteiligen sich an den Ausgrabungen. „Die Leute waren voll von Schlamm – es hat viel geregnet.“ Nach einem Jahr Bauzeit und nur acht Tagen Schließzeit wird 1998 Eröffnung des neuen Kaufhauses gefeiert.

Auch für die Zukunft hat Ralf Schwager einiges mit seinem Eisenacher Standort vor. „Wir wollen nicht stillstehen“, sagt er. Man setze neue Prioritäten, neue Abteilungen sollen entstehen. „Der Einzelhandel verändert sich, die Bedürfnisse ändern sich, dem müssen wir Rechnung tragen – unsere Kunden sollen sich bei uns noch mehr wohlfühlen“, sagt Kaufhaus-Leiter Wolfgang Grundmann, der seit 1. März das Eisenacher Kaufhaus leitet. Auch die Fassade bekommt ein frisches Gesicht.