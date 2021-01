Kaum Bewegung am Arbeitsmarkt in der Wartburgregion

Wartburgregion. Bei den Gesamtzahlen zeichnet sich nur wenig Bewegung am regionalen Arbeitsmarkt Ende Dezember 2020 ab. In der Stadt Eisenach vermeldet die auch für die Region zuständige Arbeitsagentur 928 gemeldete arbeitslose Menschen, das sind 13 weniger als Ende November. Damit sinkt die Arbeitslosenquote um 0,1 auf 7,5 Prozent. Im Wartburgkreis sind 3079 Menschen als arbeitslos gemeldet, 16 mehr als im Vormonat. Hier liegt die Quote stabil bei 5,0 Prozent. Der Bestand an offenen Stellen liegt in der Stadt Eisenach bei 408, 16 weniger als im Vormonat. Im Kreis sind es 825 und damit 15 weniger.

„Im Dezember 2020 überlagerten sich die Arbeitslosmeldungen aus witterungsbedingten Tätigkeiten mit dem leichten Rückgang der pandemiebedingten Arbeitslosigkeit“, so Eckhard Lochner, Geschäftsführer operativ der Suhler Arbeitsagentur, zur aktuellen Situation am Arbeitsmarkt in Südwestthüringen.

Er befürchtet, dass es in den ersten Monaten des neuen Jahres zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen wird, „zum einen aufgrund der Witterung und zum anderen befürchten wir verstärkt Entlassungen infolge des Lockdowns, gerade bei kleineren Unternehmen“. Derzeit seien vor allem witterungsbedingt Mitarbeiter in den „grünen Berufen“ und der Baubranche betroffen.

Kurzarbeit sei weiterhin das geeignetste Instrument, um einen deutlichen Anstieg sowohl der Corona spezifischen als auch der saisonal bedingten Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Lochner: „Unternehmen mussten und müssen teilweise erneut diese Möglichkeit der Entgeltersatzleistung nutzen, um ihren Beschäftigten Einkommen weiter auszahlen zu können und diese auch im Unternehmen zu halten. Im Dezember sind 378 neue Anzeigen bei der Arbeitsagentur Suhl eingegangen.“

Der Geschäftsführer zeigt sich aber mit Blick auf das ganze Jahr vorsichtig optimistisch. Man habe natürlich auch das Thema Ausbildung im Blick. Neue Formen der beruflichen Beratung und Bewerbergewinnung würden bereits mit der Videoberatung erfolgreich umgesetzt. Jugendliche und Eltern könnten somit weiterhin das professionelle Beratungsangebot der Berufsberatung nutzen. Lochner: „Die Suhler Arbeitsagentur wird zudem 2021 ihr Angebot an digitalen Veranstaltungen zur Berufsorientierung deutlich ausbauen.“