Kein Schnee und kein Hausarzt

Ein Zettel an der Tür vor wenigen Tagen ernüchterte die Patienten und ließ die Gerüchteküche brodel: das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Ruhla, ein Ableger des St. Georg Klinikum in Eisenach, ist geschlossen, mangels Arzt. Die Ärztin hatte einen Skiunfall, erzählten die einen, sie sei schwanger, die anderen. Die Ruhl’ war jedenfalls bedient, wo das MVZ doch mit so viel Getöse aus der Taufe gehoben worden war. In der Bergstadt heißt es jetzt nicht finde den Fehler, sondern finde einen Hausarzt. Dass es eine Kompromisslösung gibt, darf sich Bürgermeister Gerald Slotosch auf die Fahne schreiben. Der hat gekurbelt. Ab heute haben Patienten die Möglichkeit immer freitags zwischen 8 und 11 Uhr ihre Unterlagen in der arztlosen Praxis anzufordern. Mehr nicht. Bei Dr. Lipfert in Wutha-Farnroda gibt’s hilfsweise Rezepte oder Überweisungen, dazu in Thal, Am Park 19a. Aber was tun jetzt alte und gebrechliche Patienten und solche, die auf Hausbesuche angewiesen sind? Das bereitet den Ruhlaern einschließlich dem Bürgermeister Kopfzerbrechen. Nun fehlt Ruhla nicht nur der Schnee, sondern auch ein Hausarzt. Petrus auf der einen und die Geschäftsführung des St. Georg Klinikums auf der anderen arbeitet mit Hochdruck daran.