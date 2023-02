Kimmy Fröbel schaltet im TAM in den Turbogang

Kimmy Fröbel in dem „Fast food fast fashion fast satt“ im Eisenacher Theater am Markt (TAM).

Eisenach. Theaterstück „Fast food fast fashion fast satt“ am Freitag in Eisenach zu erleben

Mit dem Slogan „Geiz ist geil“ warb einst ein Elektronikmarkt zu viel günstigem Konsum und so lässt sich auch die Einkaufsmentalität der Heldin der Inszenierung „Fast food fast fashion fast satt“ beschreiben, die am Freitag, 3. März, ab 19.30 Uhr im Eisenacher Theater am Markt (TAM) zu erleben ist. Es geht um eine junge Frau, die in London von einer Shopping-Tour zur nächsten lebt.

Nur Vorsicht: Der Abend hat reichlich Tempo. Serviert wird er von einer im Turbogang spielenden Kimmy Fröbel. Das Stück wurde geschrieben von Claire Dowie und von Michael Raab ins Deutsche übersetzt. Shoppen, shoppen, shoppen ist das Lebenselixir der jungen Frau – und am liebsten so billig wie möglich. „Klar ist es Schrott. Aber es ist billiger Schrott. Ein Tanga für 50 Cent? Burner. Ich nehm zwei Dutzend.“

Als Sie dann allerdings im größten Shop der Stadt eine Panikattacke bekommt kann sie fortan kein einziges Geschäft mehr betreten. Kann es sein, dass sie unter „Shopophobie“ leidet? Eine gefährliche und kaum erforschte Krankheit, die im schlimmsten Fall zum Hungertod führen kann, denn wie soll man in unserer Welt überleben, ohne einzukaufen? Oder führt sie vielleicht doch zum Umdenken? Zu mehr Glück und mehr Freiheit?

Das Monolog-Stück „Fast food fast fashion fast satt“ thematisiert auf humorvolle und nachdenkliche Weise unsere Konsum- und Wegwerfgesellschaft aus Sicht einer jungen Frau. Ohne mahnenden Zeigefinger, aber dafür mit gehörigem Tempo und großer Spiellust stellt die Inszenierung in Frage, was wir eigentlich wirklich brauchen um glücklich zu sein.

Vorstellung am Freitag, 3. März, 19:30 Uhr im TAM, Goldschmiedenstraße 12.

Karten: www.theaterammarkt.de