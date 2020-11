Kinder-Arche Herda geschlossen

Weil eine Mitarbeiterin der Kindereinrichtung Kinder-Arche des Vereins Diakonia und deren die Kita besuchendes Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist die mit etwa 140 betreuten Kindern größte Kita der Region seit Donnerstag geschlossen. Für viele berufstätige Eltern resultiert daraus ein Betreuungsproblem. Es sind entsprechende Prozesse in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in Gang gesetzt, sagte Verwaltungsleiterin Beate Burggräf. Elf direkte Kontaktpersonen wurden ausgemacht. Vier Gruppen, dreimal Krippe, einmal Kita, sind deshalb in Quarantäne.

Das allein hätte den Kita-Betrieb noch nicht lahmgelegt. Hinzu kam aber, so die Verwaltungsleiterin, dass sechs Erzieherinnen über Erkältungssymptome klagten, die nun bei ihrem Hausarzt einen Covid-19-Test absolvieren müssen. In der Kita selbst waren damit noch zwei Erzieherinnen arbeitsfähig. Da die Testergebnisse erst in etwa vier Tagen vorliegen werden, bleibt die Kinder-Arche vorerst bis Montag geschlossen. Über den Fortgang wird dann die verfügbare Zahl an Erzieherinnen entscheiden. Die Kommunikation mit Stadtverwaltung und Eltern war gut, so dass die Betroffenen trotz aller widrigen Umstände für sie die Lage mit Verständnis aufnahmen, so die Verwaltungsleiterin.