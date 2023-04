Kinder in Eisenach lernen Tischsitten

Eisenach. Wann benutze ich welches Besteck? Wie wird Suppe richtig gelöffelt? – Kinder und Jugendliche in Eisenach lernen in einem Kurs gutes Benehmen.

Mit einem Frühstück eröffnet das Thüringer Museum im Stadtschloss in Eisenach seine museumspädagogischen Angebote. Unter dem Motto „Tischlein deck dich“ können Kinder und Jugendliche am Samstag, 22. April, 11 bis 13 Uhr, gutes Benehmen, sicheres Auftreten und Tischmanieren erlernen. Christina Winkels und Museologin Angela Senf laden dazu Mädchen und Jungen ab neun Jahren ein.

Wie decke ich den Tisch richtig? Wie wird eine Serviette schön gefaltet? Wie bekomme ich die letzten Löffel Suppe aus dem Teller? Weiterhin werden Sitten und Gebräuche aus der Zeit des Herzogtums Eisenach vermittelt und dazu passende Exponate des Museums vorgestellt. Angela Senf führt während des Frühstücks Eltern, die Lust haben, durchs Stadtschloss.

Für den Kurs „Tischlein deck dich“ ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro pro Teilnehmer, inklusive Frühstück und Suppe. Eintrittskarten sollten bis 21. April an der Museumskasse abgeholt werden. Es gelten die Öffnungszeiten der Tourist-Info: Dienstag bis Samstag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.

Anmeldung per E-Mail an Medienpädagogin: katja.schmidberger@eisenach.de