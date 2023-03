Kinder malen Hirschkäfer für Eisenacher Kinderkulturnacht

Die Jury wählt das Motiv für die Kinderkulturnacht aus. In diesem Fall ist es um Fische gegangen. Aktuell werden Bilder von Hirschkäfern gesucht.

Eisenach. Wer malt den schönsten Hirschkäfer? Noch bis 31. März können Zeichnungen bei der Eisenacher Kinderbürgermeisterin eingereicht werden.

Die Stadt erinnert an den Malwettbewerb zur Kinderkulturnacht. Diesjähriges Motiv ist ein Hirschkäfer. Zahlreiche Bilder seien bereits eingetroffen. Einsendeschluss ist 31. März. Das Siegerbild wird zum Logo gekürt und dient als Orientierungshilfe für alle am 1. Juli geöffneten Einrichtungen. Einsendungen mit Angabe von Namen und Alter bitte an Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus, Markt 22, schicken oder direkt im Bürgerbüro abgeben.