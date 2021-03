Eisenach Neue Konzept hinter neuer Tür: Die 133 Jahre alte Eingangstür der Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis in Schweina wurde auch mit Hilfe der Sparkassenstiftung der Wartburgregion restauriert. (V.li) Landrat Reinhard Krebs, Kulturmanagerin Aldona Farrugia, Stiftungs-Vertreter Joachim Preß, Stadt-Beigeordnete Susanne Rakowski und Aline Burghardt.

Kinder- und Jugendkunstschule in Schweina hat frische Eingangstür und neue Konzepte

Schweina. Die Kinder- und Jugendkunstschule sehnt sich nach dem Neustart. Fröbel-mobil mit frischen Angeboten.

Das war dann schon klar, dass die Restaurierung einer schweren und 133 Jahre alten Holztür an einer solchen Stätte auch von den Künstlern begleitet wurde. Die Dozenten der Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis sorgten für das Farbkonzept der großen Eingangstür zum altehrwürdigen Gebäude in Schweina. Die Tür stammt aus dem Erbauungsjahr 1887 des Hauses. Die strahlende rote Farbe verweist auf die Backsteine, mit denen es gebaut wurde, das blau nimmt die Farbe auf, die auch im Innern etwa am Treppengeländer zu finden ist. Eine Fachfirma aus Breitungen hat die Tür restauriert.