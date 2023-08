Kindergarten Dippach wieder geöffnet

Dippach. Einrichtung in Dippach war wegen Personalmangel zwei Wochen geschlossen.

Wegen Personalausfällen musste der Kindergarten Bärenschlösschen in Dippach zwei Wochen geschlossen bleiben. Nun gibt es eine Entspannung in der kommenden Woche.

Der Kindergarten wird ab Montag wieder täglich von 7 bis 15 Uhr geöffnet, bestätigt Ordnungsamtsleiterin Elisa Noll. Wann zu den regulären Öffnungszeiten von 6 bis 16 Uhr zuckgekehrt werden kann, das ist noch offen. Während der Schließungszeit nahmen einige Eltern das Angebot der Stadt an und brachten ihre Kinder in den Kindergarten Rübenknirpse nach Dankmarshausen. Bürgermeister Maik Klotzbach (SPD) sprach von einer ausgedünnten Personaldecke und stellte die Wiedereinstellung eines Mitarbeiter in Aussicht.