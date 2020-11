Kindersprint in der Ruhlaer Bermbachtalhalle

Etwa 150 Mädchen und Jungen der Grundschule Ruhla betätigten sich am Mittwoch in der Bermbachtalhalle sportlich, bei der Rewe-Gesundheitskampagne Kindersprint. In Zeiten zunehmend multimedialer Freizeitgestaltung wollen die Initiatoren mit der Gesundheitskampagne für Grundschulkinder einen Gegenpol darstellen und Kindern Freude an Bewegung vermitteln, sie langfristig zum Sporttreiben animieren und auf spielerische Art und Weise für gesunde Ernährung begeistern.

Ein Vertreter eines Vereins aus Leipzig war mit der dazugehörigen Anlage nach Ruhla gekommen. Aufgebaut wurde ein Parcours, wobei ein nach dem Zufallsprinzip gesteuertes optisches Signal einer „Sportstation“ den Kindern eine bestimmte Laufrichtung vorgibt. Danach wird im Sprint eine kurze Strecke zurückgelegt, der Rücklauf erfolgt im Slalom. Das stärkt die Konzentration, Koordination und fördert den Spaß an der Bewegung. Die Lasertechnik misst die Laufzeit und ermittelt aus den Einzelwerten Reaktion, Sprintvermögen, Richtungswechsel und Pendelvermögen die Gesamtzeit. Schon nach wenigen Wiederholungsläufen verbesserten die meisten Kinder ihre Laufzeiten. Der Spaßfaktor war hoch. Ein Ernährungs- und Mitmachheft gab es obendrein. Anhand von kleinen Geschichten, Spielen und einem gesunden Rezept zum Nachkochen wird das Thema gesunde Ernährung vermittelt. Damit der sportlich geweckte Ehrgeiz auch über den Sporttag hinaus im Schulalltag erhalten bleibt, bekam die Grundschule Ruhla von Rewe die „AktioKit Bewegung“, eine Sportmaterialkiste zur nachhaltigen aktiven Pausengestaltung. Wenige Tage nach dem Ende der Herbstferien hat Schulleiterin Anette Schnell keine Sorgen, solche Ereignisse und die Stundentafel abzusichern. Alle Lehrer und Erzieher seien an Bord, keiner habe sich coronabedingt abgemeldet, auch älteren Kollegen nicht, freut sich die Schulleiterin. Hygienevorschriften wurden beim Sporttag natürlich befolgt, Kinder der Klassen 1 und 2 von denen aus 3 und 4 getrennt.