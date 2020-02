Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kira Müller: „Es ist alles sehr technisch gehalten“

Das Elisabeth-Gymnasium an der Nebestraße im Eisenacher Nordwesten nimmt ihre Veranstaltungsreihe der jährlich wiederkehrenden Berufemarkte nach einer Pause wieder auf. Insgesamt 23 Aussteller, darunter zahlreiche Unternehmen der Wartburgregion und auch die Studieneinrichtungen, Duale Hochschule Eisenach, Technische Universität Ilmenau und Fachhochschule Schmalkalden, beteiligten sich gestern Vormittag an der Neuauflage dieser Berufsorientierung für Gymnasiasten. Aber auch die Polizeiinspektion Eisenach, das hiesige Finanzamt, das Amtsgericht und die Arbeitsagentur sowie die Wartburg-Sparkasse versprechen sich mit ihrer Beteiligung, personelle Nachwuchssorgen lindern zu können. „Enrico Dubiel von der Debeka in Eisenach hat uns bei der Organisation des Berufsmarkts wieder sehr geholfen“, betont die Lehrerin Carolin Darr, die seit März vergangenen Jahres Mathematik sowie Wirtschaft+Recht an der Schule unterrichtet. Die einstige Seebacherin, die in Ruhla die Schule besuchte und heute in Eisenach lebt, kehrte nach mehreren Jahren an verschiedenen Schulen in Sachsen in ihre alte Heimat zurück.

Am Stand EVB spricht Erik Bittdorf von der Personalabteilung des städtischen Versorgungsunternehmens mit Gymnasiasten der 10. Klasse des Elisabeth-Gymnasiums über Ausbildungsmöglichkeiten. Foto: Norman Meißner „Es ist alles sehr technisch gehalten“, schwingt ein wenig Enttäuschung in den Worten der Schülerin Kira Müller, als sie am Stand der Eisenacher Versorgungsbetriebe (EVB) zu ihren Erwartungen des Berufsmarktes gefragt wird. Aus den Bereichen, die sie für ihre berufliche Zukunft in die engere Wahl nimmt, war kein Arbeitgeber vertreten. Kinesiologie, Chiropraktik, Körpertherapie aber auch osteopathische Pferdetherapie stehen auf der Wunschliste der Zehntklässlerin. Mitschülerin Luana Nürnberg fand die besuchten Stände des Berufemarktes zwar sehr interessant, führten ihr aber vor Augen, was sie auf keinen Fall einmal arbeiten möchte. „Ich möchte Kunst- und Mathe-Lehrer werden“, hat sie ihr Ziel schon ganz fest vor Augen. Daniela Tenzer, die für das Marketing sowie Schüler und Auszubildende im BMW-Werk Eisenach verantwortlich ist, wird meistenteils von Jungen umringt und mit Fragen gelöchert. Ein Großteil der Fragen zielt auf Praktika im Werk ab. „Meist sind die Schüler ein bis zwei Wochen bei uns, wobei die Sommerferien immer sehr gut ausgelastet sind, da haben wir meist neun bis zwölf Schüler da“, erzählt Daniela Tenzer. Die Produktionsabläufe erlauben, dass maximal zwei Schüler in jedem Bereich von Mitarbeitern betreut und angeleitet werden. Interessierte Jugendliche bewerben sich über das Online-Portal. „Einige Jugendliche können sogar schon selbst CAD-Konstruktionen am Computer erstellen, wie beispielsweise Getränkekisten oder Flaschenöffner“, spricht Daniela Tenzer über das Konstruktionshilfsmittel Computer-Aided Design. Am Stand der Firma Phoenix Mecano informieren Marketingleiterin Angela Krah und Produktionsleiter Mario Scholl die Schüler Vincent Gerlach, Jeremy Luther und Felix Schwanz (von links) über Produkte des Unternehmens. Foto: Norman Meißner Der Jungenanteil überwiegt auch am Stand von Phoenix Mecano, einem Unternehmen der Elektronikbranche aus Wutha-Farnroda. Im Auftrag verschiedener Kunden rund um den Globus bestückt die Firma unter anderem elektronische Leiterplatten für verschiedenste Anwendungen. Aufträge trudeln auch aus der Region ein. „Wir haben jetzt erst 500 Universal-Module für Straßenlampen nach Treffurt geliefert“, erzählt Marketing-Leiterin Angela Krah doch voller Stolz. Diese speziellen LED-Leuchtmittel lassen sich ohne großen Montageaufwand in nahezu alle Typen von Straßenlaternen verbauen. Diese sparen bis zu 80 Prozent an Energiekosten. Eine der häufigsten Fragen hörten die Aussteller an nahezu allen Ständen: Wieviel Geld bekommt man in der Ausbildung?