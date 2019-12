Kita „Pusteblume“ soll Zuschuss für Anbau erhalten

Erster Nutznießer des neuen Landesinvestitionsprogramms für Kitas in Eisenach soll kommendes Jahr die ASB-Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Stregda sein.

Das hat der Jugendhilfeausschuss der Stadt jetzt beschlossen. Die neue Förderrichtlinie war erst vor einem knappen Monat in Kraft getreten, informierte im Ausschuss Sabine Bauer von der Abteilung Kindertagesstätten und Elterngeld. 96.577 Euro stehen im nächsten Jahr zur Verfügung. Bereits am Jahresende müssen Projekte beim Freistaat eingereicht sein.

Investitionen in Kindertagesstätten sehr gefragt

Die Stadt hatte mehrere Rückmeldungen für anvisierte Projekte von Kita-Trägern erhalten. So plant der Verein Aktiv mit Behinderungen im Wartburgkreis in der integrativen Kita „Haus der kleinen Freunde“ im Erdgeschoss dreißig neue Plätze zu schaffen. Im Kinderhaus „Hedwig von Eichel“, Träger ist die Diako Kinder- und Jugendhilfe, sollen Gruppenräume einen Schallschutz bekommen. Das DRK Eisenach als Träger will die Fassade seiner Tagesstätte „Regenbogenhaus“ saniert haben. Im „Dreiklang“ soll ein neuer Kinderwagenraum entstehen und im Kindergarten „Münze“ sind Sanierungen zum Erhalt von Gruppenräumen vorgesehen.

Umbau bis Dezember 2021

Die Stadtverwaltung schlug dem Jugendhilfeausschuss die „Pusteblume“ in Stregda vor – nicht nur, weil dort ein neuer Kita-Bereich mit 46 Plätzen entstehen soll, sondern vor allem, weil der Arbeiter- und Samariterbund bereits ein Konzept und einen Finanzierungsplan vorlegen konnte. Letztere sind vom Freistaat als Bedingungen genannt, so Bauer, ebenso muss der Umbau bis 31. Dezember 2021 beendet sein. Diese Vorgabe konnte zum Beispiel der Träger vom „Haus der kleinen Freunde“ nicht garantieren, hieß es im Ausschuss. Diese Maßnahme soll später über das neue Landesinvestitionsprogramm gefördert werden. Da die „Pusteblume“ aus dem neuen Fördertopf Geld erhält, wird Geld aus der Kita-Infrastrukturpauschale 2020 frei, sodass aus diesem Topf die Maßnahmen in den Kitas der Diako, des sozialpädagogischen Vereins „Dreiklang“ und dem DRK finanziert werden können.