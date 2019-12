Kita-Verpflegung heiß diskutiertes Thema in Treffurt

Eigentlich hatte die Kommunalaufsicht des Wartburgkreises auf die beiden neuen Satzungen in Sachen Kindertageseinrichtungen der Stadt Treffurt geschaut und mit ihrem Segen versehen. Doch kaum hat der Stadtrat diese nun nach durchaus heftigen Debatten beschlossen, heißt es aus dem Landratsamt für die Gebührensatzung: „Kommando zurück“.

Während die neue Benutzungssatzung für die kommunalen Kindereinrichtungen der Stadt von der Kommunalaufsicht abgesegnet wurde, mussten die Stadtratsmitglieder in der jüngsten Sitzung die gerade erst beschlossene Gebührensatzung wieder aufheben und mit einer Änderung neu beschließen.

Was passiert in Krankheitsfällen?

Bei der Änderung geht es um die Frage, was die Eltern an Verpflegungsgeld zahlen müssen, wenn das Essen ausnahmsweise nicht aus der eigenen Kitaküche kommt, sondern von einem Drittanbieter eingekauft werden muss, etwa in Krankheitsfällen oder Urlaubszeiten. Das war in diesem Jahr einmal passiert und hatte zu erheblichem Ärger mit den Eltern geführt, weil die Gebühren der Drittanbieter über denen lagen, die die Kommune normalerweise erhebt.

Stadt muss Höchstbetrag festlegen

Die Kommunalaufsicht verlangte nun, dass in der Satzung ein Höchstbetrag enthalten ist. Und der wurde nun vom Stadtrat auf 3,05 Euro festgelegt. Mehr darf die Stadt den Eltern in diesen Ausnahmefällen nicht abverlangen. Das ist der Betrag, den die Stadt selbst als den mit einem 100-prozentigen Kostendeckungsgrad errechnet hat, aber selbst nicht in dieser Höhe erhebt. Verlangt der Drittanbieter dann aber mehr als 3,05 Euro, dann muss die Stadt für den Fehlbetrag gerade stehen.

Bürgermeister Michael Reinz (Bürger für Bürger) erinnerte daran, dass die Stadt Treffurt diesen Bereich ohnehin schon jedes Jahr mit 30.000 Euro stütze. 16 Ratsmitglieder stimmten für die neue Satzung, es gab eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen.