Kleiderdieb verrät sich in Eisenach durch Feueralarm

Eisenach. Ein 26-Jähriger verbrachte die Nacht in der Zelle, nachdem er in einem Eisenacher Einkaufszentrum einen Feueralarm ausgelöst hatte.

Eine wenig clevere Idee hatte am Dienstagabend ein 26 Jahre alter Mann in Eisenach. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, löste der Mann ohne ersichtlichen Grund den Feueralarm in einem Einkaufszentrum aus.

Als die eintreffende Polizei den Mann unter die Lupe nahm, stellte sich heraus, dass er offenbar in mehreren Geschäften Bekleidung entwendet hatte. Außerdem habe er erheblichen Widerstand bei der Identifizierung geleistet, so dass er fixiert und in Gewahrsam genommen werden musste. Entsprechende Strafverfahren seien eingeleitet worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

