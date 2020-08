Kleine Metallbauer gehen mit großem Geschick zu Werke

Nachdem sich die zwölf Kinder unter Anleitung des Stahlbildhauers und Kulturpädagogen Johannes Koch am gestrigen Morgen eine kleine Pfeife aus Blech bogen, wagten sich die kleinen Handwerker des städtischen Ferienangebot später an Windvögel und Kometen. Hier leitet der Hamburger Künstler, der zum zweiten Mal mit der rollenden Metallwerkstatt in Eisenach ist, Christoph beim Schweißen an. Am heutigen Tag wollen die jungen Teilnehmer des Ferienangebots eine Sonnenuhr herstellen. Johannes Koch plant in dieser Ferienwoche, mit den Kindern ein Klangobjekt herzustellen, dass im Kartausgarten einen Platz finden soll.