Kleiner Brand greift über - Zwölfjähriger bei Unfall verletzt

Gerstungen / Wutha-Farnroda. Die Meldungen der Polizei für den Wartburgkreis.

Überdachung brennt

Donnerstag kam es in Gerstungen gegen 13 Uhr zu einem Brand im Mittelweg. Das Feuer brach vermutlich in einer Mülltonne aus und griff dann auf eine Überdachung über. Der Brand konnte vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauchegelöscht werden.

Zwölfjähriger bei Unfall verletzt

Donnerstag gegen 17.30 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Gothaer Straße in Wutha-Farnroda. Dabei wollte ein 20-jähriger Fahrer eines BMW in die Straße "Bahnhofsplatz" einbiegen, als ein Zwölfjähriger die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision, der 12 Jahre alte Junge wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Am dem BMW entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro.

TA-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen