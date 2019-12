Kleines Interesse für große Schauspielkunst in Eisenach

Während über die Weihnachtsfeiertage die gut ein halbes Jahrhundert alten Sissi-Verfilmungen wieder mehrere Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte locken, muss Chris Pichler am Freitagabend in Eisenach eine herbe Enttäuschung einstecken.

Ihr Gastspiel „Sissi goes Elisabeth – Kaiserin der Herzen“ stößt im Eisenacher Landestheater auf ein verschwindend geringes Interesse. Obwohl zwischen den Jahren die Menschen aufgrund der Weihnachtsruhe viel freie Zeit haben, erwerben lediglich 86 Zuschauer eine Eintrittskarte. zahlreiche Sitzreihen bleiben gänzlich unbesetzt.

Kleines Interesse für große Schauspielkunst. Zur Vorstellung von Chris Pichler „Sissi goes Elisabeth – Kaiserin der Herzen“ finden sich nur 86 Interessierte im Landestheater Eisenach ein. Foto: Norman Meißner

Chris Pichler, die 2009 vom Österreichischen Rundfunk die Anerkennung als Schauspielerin des Jahres erhält, entführt die Zuschauer neben ihren beeindruckend vorgetragenen Monologen auch mit einfühlsam gesungenen Liedern an den Wiener Hof.

Die spärliche Zuschauerzahl schafft es jedoch nicht, einen derartigen Beifallssturm hervorzurufen, den die gerade verhallenden Lieder verdienen. Auch in ihren Monologen läuft Pichler zur Hochform auf, bietet einen fesselnden-intensiven Einblick in den Alltag am österreichischen Hof mit dessen Etiketten, Audienzen und allgegenwärtigen quälenden Zwängen der Hofkammerordnung.

Das Solostück, das vor 22 Monaten Uraufführung feiert, hofiert die Kaiserin nicht im Mindesten- So ist es ist vielmehr eine mit feiner Ironie gewürzte Beobachtung ihres Seelenlebens mit den ganz einfachen Wünschen, Sehnsüchten und unerschütterlichen Freiheitsgedanken. Chris Pichler schlüpft mit ganzem Herzen in die Rolle, brilliert mit einem authentisch-intensiven Kammerspiel. Sie gibt der Figur packende Lebendigkeit und lässt Sissis innere Zerrissenheit deutlich zutage treten.

Chris Pichler zeichnet in ihren Monologen ein umfängliches Bild Kaiserin der Herzen. Foto: Norman Meißner

Mit dem kraftraubenden Spiel erweist die mehrfach mit namhaften Preisen bedachte Bühnenkünstlerin der Kaiserin wahrlich Ehrerbietung, hält die Maxime einer der ersten emanzipierten Frau lebendig. Chris Pichler weckt keine übermäßigen Sympathien für Elisabeth, vielmehr Verständnis für den beschwerlichen Pfad der rastlos getriebenen Kaiserin.