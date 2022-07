Auch zur Wartburg führt die Wanderung der Kleingärtner am 9. Juli.

Kleingärtner laden zu Wanderung in Eisenach

Eisenach. Am 9. Juli um 9 Uhr vom Eisenacher Markt

Für die am Samstag, 9. Juli, vom Verband der Kleingärtner in Eisenach und im Wartburgkreis gemeinsam mit dem Verein „Schöne Aussicht“ Eisenach geplante Wanderung gibt es noch freie Plätze. Los geht es vom Eisenacher Markt aus über Mariental, Elfengrotte und Wartburg zum Abschlussgrillen in der Jugendbildungsstätte „Junker Jörg“. Wer daran teilnehmen möchte, kann ohne Voranmeldung ab 9 Uhr ab Marktbrunnen mitwandern.