Kleinsimon neuer Stadtbrandmeister in Ruhla

Zur letzten Sitzung des Stadtrates Ruhla in diesem Jahr überreichte am Montagabend Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) die Ernennungsurkunde des neuen Stadtbrandmeisters an Matthias Kleinsimon.

Stadtbrandmeister als Ehrenamt

Dieser löst damit Kamerad Falk Braun ab, der nach dem tragischen Tod von Kamerad Marcel Kroh im Jahre 2017 diese Aufgabe übernommen hatte. Braun ist neuer Kreisbrandmeister des Kreisbrandabschnitts 3 und damit Nachfolger von Kamerad Frank Engel, der im September seinen 60. Geburtstag feierte. Somit musste das Ehrenamt des Stadtbrandmeisters in Ruhla neu besetzt werden.

Matthias Kleinsimon, der hauptberuflich als Pflegedienstleiter arbeitet und bis dato auch als stellvertretender Stadtbrandmeister fungierte, erhielt im Oktober zur Wahl die volle Stimmzahl seiner Kameraden. Zu seinem neuen Stellvertreter wurde Bastian Glock gewählt. Beide erhielten nun ihre Ernennungsurkunden und einen Blumenstrauß. Bürgermeister Slotosch dankte dem scheidenden Stadtbrandmeister für seine geleistete Arbeit.

Technische Hilfeleistungen steigen an

Kamerad Kleinsimon gab in seiner Antrittsrede gleich einen Überblick zur geleisteten Arbeit der freiwilligen Feuerwehr. Dabei fiel auf, dass die Einsätze gegenüber 2015 deutlich gestiegen sind. Sprach man damals noch von 40 Einsätzen, so sind es heute über 70. Allerdings rückten die Kameraden nicht etwa zu mehr Bränden aus, sondern wurden zu Rettungseinsätzen und technischen Hilfeleistungen gerufen. Das liegt vor allem daran, so Wehrstadtchef Kleinsimon, dass man oft vom medizinischen Rettungsdienst um Unterstützung gebeten werde, zum Beispiel, wenn bewegungsunfähige Personen abtransportiert werden müssten. Die Feuerwehr sei einfach schneller vor Ort, als wenn weitere Hilfskräfte angefordert werden, erklärte er.

Da auch die Beseitigung von Ölspuren nach Unfällen zu den technischen Hilfeleistungen zählt, wurden die Ruhlaer Kameraden im vergangenen Jahr 17 Mal zu diesen Maßnahmen gerufen. Zuvor habe diese Arbeit eine Firma des Straßenbauamtes erledigt, für die aber die Aufgabe unrentabel geworden sei. Nun erledige das vorübergehend eben die freiwillige Feuerwehr vor Ort, bekäme aber auch die Kosten dafür erstattet.

Stützpunktfeuerwehr mit Großübungen

Dennoch dürfe man nicht vergessen, so der Stadtbrandmeister, dass trotz erhöhter Einsätze die Zahl der Mitglieder der Einsatzabteilung nicht gestiegen ist. Derzeit ist die freiwillige Feuerwehr Ruhla 45 Mann und Frau stark. Zwei Mitglieder befinden sich in Mutterschaft, drei sind vorübergehend frei gestellt. Die Wehr verfügt über sieben Fahrzeuge an zwei Standorten. Insgesamt habe die Einsatzabteilung 1219 Einsatzstunden in diesem Jahr geleistet. Da es sich um eine Stützpunktfeuerwehr handelt, wurde auch eine Großübung mit allen Wehren zwischen Eisenach und Mosbach durchgeführt. Der Stadtbrandmeister freute sich in diesem Jahr über neue Uniformen und dankte den Kameraden der benachbarten Feuerwehren für ihre Unterstützung.